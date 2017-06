NBC News investit significativement dans Euronews.

NBC News et Euronews annoncent aujourd'hui conclure la transaction qui voit NBC News investir significativement dans Euronews.

NBC News acquiert 25% de la société, le financement est destiné à accroître la couverture de l'info à travers l'Europe ainsi que la programmation. Media Globe Networks reste l'actionnaire principal d'Euronews et les actionnaires publics actuels continuent à garantir la vision et la perspective européennes.

A terme, la marque commune Euronews NBC apparaîtra à l'antenne et sur les plateformes numériques.

Euronews est une marque largement reconnue en Europe qui compte près de 500 journalistes. Elle est disponible en TV dans 434 millions de foyers dans 158 pays, en 12 langues, ainsi que sur les plateformes numériques.

Andrew Lack, Chairman de NBC News et MSNBC a déclaré : "Si nous étions partis d'une page blanche, alors que nous cherchions à consolider notre présence mondiale, nous n'aurions pas pu imaginer meilleur partenaire pour NBC News. D'une envergure sans égale, Euronews a une compétence unique pour offrir, dans différentes langues, une couverture internationale reflétant les différentes perspectives de chaque pays où elle est diffusée."

Michael Peters, Président du Directoire d'Euronews, a déclaré : "L'expertise de NBC News, conjuguée au caractère unique et à l'ADN européen d'Euronews, va nous permettre de réaliser pleinement notre philosophie éditoriale 'All Views'. Cette coopération sans pareille est à l'image de notre volonté partagée de proposer une information impartiale. Elle consolide également la mission d'Euronews qui est de permettre aux citoyens dans le monde, de se forger leur propre opinion grâce à une information indépendante et fiable. Sur un marché de l'information internationale très concurrentiel, Euronews aspire à devenir la marque média de référence en matière d'affaires européennes. C'est une ère nouvelle pour Euronews, et nous sommes heureux de nous associer à l'équipe extraordinaire de NBC News."