Nouvelle bande-annonce du film d'animation Ferdinand (vidéo).

Découvrez la nouvelle bande-annonce du film d'animation Ferdinand.

Dans les salles quelques jours avant Noël prochain.

Réalisé par Carlos Saldanha.

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !

Après les sagas L’Âge de Glace et Rio, les studios Blue Sky livrent une histoire sur la tolérance et l’accomplissement de soi.