Nouvelle saison de Fort Boyard dès le samedi 24 juin : découvrez les nouveautés et les équipes.

Les amateurs du jeu Fort Boyard - le nombre a sensiblement fondu ces 5 dernières années - ont rendez-vous dès le samedi 24 juin à 21 heures sur France 2. Comme de coutume, Olivier MInne sera aux commandes du célèbre jeu. Chaque samedi soir, retrouvez Le Père Fouras, Felindra, Blanche, Rouge, Lady Boo, Mister Boo, Willy Rovelli, Passe-Partout & Passe-Muraille…

Pour cette 28ème saison, Le Père Fouras a, plus que jamais, la ferme intention de protéger son trésor. Durant tout l’hiver, Il a réfléchi, cogité, pour inventer de nouvelles cellules et nouvelles aventures, qu’il espère, mettront en échec l’équipe venue affronter le Fort. Il a donc construit « Le Spa », « Le Boyardodrome », « Le Rodéo Dino », « L'Asile », « Le Zoo », « Le Ski », « Le Surf », « Les Mâts Suspendus »… Mais le vieux sage ne s’est pas arrêté là. Il a également demandé l’appui de son neveu pour l’aider dans « La Boyard Academy », et a mandaté Rouge pour recruter de nouveaux guests pour « La Cage ». Cela suffira-t-il face à une équipe surmotivée composée de six personnalités soutenant une même association ? barre

LES NOUVEAUTÉS SUR LE FORT

> Nouveau personnage de la vigie . Les télespectateurs retrouveront le truculent « Narcisse Lalanne », incarné par Francis Lalanne mais découvriront un tout nouveau personnage : Éric, le neveu du Père Fouras. Incarné par Éric Lampaert, c'est acteur français connu en Angleterre pour ses stand-ups et en France pour sa participation à Mon Incroyable Fiancé. Dans la vigie, il sera en charge de vérifier si les candidats ont bien révisé l’histoire du Fort Boyard avant de venir participer à un véritable examen sur les images d’archives de l’émission. En cas de mauvaise réponse, Éric a, pour remettre les idées en place aux candidats, une machine à apprendre, véritable machine à « claques » qui devrait provoquer bien des réactions.

> Nouveaux personnages de la cage. Au cours du parcours pour remporter les Clés, Rouge, la sœur jumelle de « Blanche », incarnée par Delphine Wespiser (Miss France 2012), convoque tous les concurrents à « La Cage » pour subir une série d’épreuve afin de prouver leur valeur et remporter des clés supplémentaires. Cette année, les participants devront se confronter à Camille Lacourt (quadruple champion du monde de natation) ou Pascal Soetens (rendu célèbre par Pascal, le grand frère) venus prêter main-forte à Frédérick Bousquet, Moundir ou Brahim Zaibat.

> Les nouvelles cellules.

- Le Boyardodrome. Le Boyardodrome est le lieu où les candidats vont devoir pratiquer le sport préféré des personnages du Fort pour obtenir la clé : une course en sacs sur un tapis roulant ! Les candidats auront-ils assez d’agilité pour gagner cette cellule et sortir avec la clé ?

- Le Spa. Le candidat est invité à prendre du bon temps dans le Spa du Fort. Mais difficile de se détendre quand on doit répondre aux questions du Père Fouras entourés d’étranges créatures toutes plus terrifiantes les unes que les autres… Attention hurlements assurés !

- Le Rodéo Dino. Dans cette cellule, le candidat doit dompter un dinosaure pour remporter la clé. Aura-t-il autant de dextérité que Félindra avec ses tigres ? L’Asile Un candidat est envoyé dans l’asile du Fort où il devra se secouer, se contorsionner pour remporter la clé. Mais ce n’est pas chose aisée lorsque l’on est doté d’une camisole de force.

- Le Zoo. Un candidat a gagné son ticket pour visiter le zoo du Fort mais quelle sera sa réaction face aux animaux exotiques et terrifiants qui le compose ? Le Ski Le Père Fouras ouvre sa station de ski. Une station très boyardesque où la descente va s’avérer quelque peu périlleuse pour les candidats… Gare à la chute !

> Les nouvelles aventures

- Le Surf. Le candidat descend un câble de 200 mètres en tyrolienne tout en essayant de tenir debout sur un surf à 20 mètres au-dessus de la mer. Aura-t-il assez d’équilibre pour éviter le plongeon ?

- Les Mâts Suspendus. Le candidat doit à tenir plus longtemps que Lady et Mister Boo accrochés à un mât. Cela paraît déjà difficile ! Mais imaginez maintenant que le mât se situe à 15 mètres du sol… Il faudra assurément être fort et courageux pour remporter cette aventure. barre

LES ÉQUIPES

> Association « APIPD » Hapsatou Sy (Animatrice TV), Vincent Cerutti (Animateur TV), Katrina Patchett (Danseuse), Tex (Animateur TV), Cyprien (Youtubeur), Squeezie (Youtubeur).

> Association « Imag’In » Artus (Humoriste), Vincent Lagaf' (Animateur TV), Alicia Ayliès (Miss France 2017), Kamel Le Magicien , Cartman (Comédien), Vitaa (Chanteuse).

> Association « Fondation Claude Pompidou » Enora Malagré (Animatrice TV), Mokhtar (Agent de sécurité), Rebecca Hampton (Comédienne), Jeremstar (Journaliste spécialiste de la Télé-Réalité), Augustin Galiana (Comédien), Brahim Asloum (Journaliste sportif).

> Association « Les Bonnes Fées » Camille Cerf (Miss France 2015), Agathe Auproux (Chroniqueuse), Thierry Samitier (Comédien), Gérard Vives (Comédien), Nelson Montfort (Journaliste sportif), Magloire (Animateur TV et radio).

> Association « Un Cadeau Pour La Vie » Jarry (Comédien), Alex Goude (Animateur TV), Tom Villa (Humoriste), Jade Lagardère (Mannequin), Sandrine Corman (Animatrice TV), Cyril Féraud (Animateur TV).

> Association « Les petits princes » Vincent McDoom (Animateur, Styliste et Mannequin), Guillaume Pley (Animateur TV et Radio), Gil Alma (Comédien), Samuel Etienne (Animateur TV), Caroline Ithurbide (Chroniqueuse), Loup-Denis Elion (Comédien).

> Association « Terre Fraternité » Florent Manaudou (Champion Olympique de Natation), Adjudant David (Ambassadeur de l’association et athlète handisport), Thierry Moreau (Journaliste TV), Emilie Besse (Journaliste TV), Bertrand Chameroy (Animateur TV), Audrey Pulvar (Journaliste et animatrice TV).

> Association « Comme Les Autres » Frédéric Lopez (Animateur TV), Michael Jeremiasz (Ambassadeur de l’association et athlète handisport), Erika Moulet (Animatrice TV), Sylvie Tellier (Présidente du comité Miss France), Frédéric Chau (Comédien), Bruno Guillon (Animateur radio).

> Association « Pompiers Solidaires » Philippe Etchebest (Chef et animateur TV), Laurent Maistret (Animateur TV), Loana, Olivier Dion (Chanteur), Enjoy Phoenix (Youtubeuse), Alma (Chanteuse).

> Association « Ligue Contre L'Obésité » Laurent Ournac (Comédien et animateur), Capucine Anav (Chroniqueuse), Christian Quesada (champion de jeux télévisés), Géraldine Lapalus (Comédienne), Laurent Kérusoré (Comédien), Thomas Joubert (Animateur Radio)

.Crédit phoot © Gilles Scarella - France 2.