Nouvelle série du réel en tournage pour France 4 : Une saison au Puy du Fou.

En attendant de retrouver toute l’équipe d’une Saison au Zoo l’année prochaine (réel succès d'audience), France 4 s’installe au Puy du Fou.

Tournage du 20 juin au 20 août, au plus fort de la saison donc. 45 épisodes au format 27 minutes seront produits par Banijay.

Les téléspectateurs découvriront le quotidien et les coulisses d’un des plus grands parcs de loisirs de France (plus de 2,2 millions de visiteurs en 2016) qui réunit professionnels et bénévoles, et vivront au plus près le destin hors normes de ce parc unique au monde et de ceux qui le font vivre jour après jour.

Les 45 épisodes de cette saison permettront de découvrir le quotidien d'une vingtaine de personnages travaillant dans tous les secteurs du Parc, afin d'en savoir plus sur son mode de fonctionnement, les défis rencontrés aussi bien par les employés que les bénévoles ainsi que leurs moments de stress et de joie.