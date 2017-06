Olivier Montels nommé directeur délégué de France 3 en charge du réseau régional.

Sur proposition de Dana Hastier, Directrice exécutive de France 3, Delphine Ernotte Cunci, Présidente-directrice générale de France Télévisions, nomme Olivier Montels, directeur délégué de France 3 en charge du réseau régional. Cette nomination prend effet à compter du 02 juin 2017.

Il aura pour mission de poursuivre l’évolution de l’organisation du réseau en 13 directions régionales, son développement éditorial et le renforcement des synergies entre les directions régionales, la direction du réseau et la direction de France 3.

Olivier Montels débute sa carrière en 1984 au groupe Voix du Nord, où il dirige le réseau radio et l'activité téléphonie jusqu’en 1990. A partir de 1990, et pendant 7 années, il produit et anime des émissions pour France 3 Nord Pas de Calais. De 1992 à 1997, il travaille sur le réseau France Bleu (France Bleu Nord). En 2000, il participe activement à la création de la chaîne privée Télé Melody. En 2005, il intègre France Télévisions et prend la direction des antennes de France 3 Méditerranée. En janvier 2010, il est nommé délégué régional aux antennes de France 3 Paris Ile-de-France. En septembre 2014, il rejoint la direction du réseau France 3 en tant que directeur des programmes régionaux. Depuis septembre 2015, il était directeur des antennes et des programmes régionaux de France 3.