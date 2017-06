On n'est pas couché samedi avec Ségolène Royal, Charles Consigny, Gaëtan Roussel.

Peu avant 23 heures samedi 3 juin sur France 2, On n'est pas couché. Un talk animé par Laurent Ruquier. Avec Vanessa Burgraff et Yann Moix,

Invités :

Ségolène ROYAL Ancienne Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, chargée des Relations internationales sur le climat. Livre : « Manifeste pour une Justice climatique » aux éditions Plon.

Pio MARMAI. Film : « Ce qui nous lie » de Cédric Klapisch.

Rachida BRAKNI & Gaëtan ROUSSEL. Album : « Accidentally yours » chez Barclay.

Laetitia COLOMBANI. Livre : « La tresse » aux éditions Grasset.

Charles CONSIGNY. Livre : « Je m’évade, Je m’explique ». Un ouvrage présenté ainsi par les éditions Robert Laffont : Pourfendeur des idées en vogue, de droite comme de gauche, Charles Consigny témoigne ici du désarroi et des espoirs de sa génération et fustige les totems et gourous du moment : le fanatisme égalitaire et le culte de la diversité, mais aussi les réactionnaires ou les sécuritaires obsessionnels. Réquisitoire contre toutes les forces d'inertie, son livre est d'abord un appel à laisser se déployer l'énergie d'une jeunesse qui veut se battre, qui veut réussir, et n'a renoncé à rien. Entre rage et mélancolie, tendresse et impertinence, l'auteur, en parlant de son époque, livre aussi beaucoup de lui-même.