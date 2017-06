Paris fête l'olympisme : émission spéciale ce samedi sur France 2.

Vendredi 23 et samedi 24 juin, à l’occasion de la Journée Olympique mondiale, le Comité de Candidature de Paris 2024, le CNOSF et la Ville de Paris vont transformer le centre de la capitale en vaste parc olympique, le long de la Seine, pour permettre au public de découvrir toutes les disciplines sportives aux côtés de nombreux champions.

France Télévisions, partenaire du CNOSF et soutien de la candidature de Paris 2024, proposera à cette occasion une émission spéciale sur France 2 samedi 24 juin, à partir de 17h05 en direct d'un plateau unique installé sur la Seine, pour faire vivre cet événement exceptionnel et présenter la candidature parisienne à moins de trois mois de l’attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Tout au long de cette émission, Laurent Luyat recevra en plateau de nombreux invités et sportifs. Cette émission spéciale sera aussi l'occasion de revenir sur les plus beaux moments de l'histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques et les victoires françaises, en présence des champions tricolores.

Céline Géraud, Marie-Christelle Maury, Matthieu Lartot, Alexandre Boyon, Haron Tanzit et Thierry Vildary seront au cœur de Paris pour nous faire vivre les différentes animations prévues tout au long de la journée (plongeon depuis le pont Alexandre-III avec l'Equipe de France, sports collectifs aux Invalides, Trampoline au Petit Palais, 100m valide et handisport sur la Seine, saut à la perche sur les quais de Seine...).

Stade 2, Tout Le Sport, les journaux télévisés de France 2 et France 3 (et en particulier de France 3 Paris Ile-de-France), ainsi que le site, l'application et les comptes (Instagram, Snapchat, Twitter et Facebook) de francetvsport seront également aux couleurs de ces Journées Olympiques et relaieront, dès vendredi 23 juin, en direct tous les grands moments de ces festivités.