Premier rendez-vous et plus si affinités : qui sont les 4 membres du staff du restaurant ?

Découvrez le staff du "restaurant" de Premier rendez-vous et plus si affinités.Une nouveauté produite par Christophe Dechavanne, à l'antenne sur TF1 dès ce lundi à 17 heures.

Alexis, le maître d’hôtel : A moins de 40 ans, Alexis a déjà une expérience de 25 ans dans le domaine de l’hôtellerie-restauration. Issu de la très réputée école de cuisine Ferrandi, il est ensuite passé par certains des plus prestigieux palaces et restaurants étoilés dont le Crillon et la table de Jacques Cagna. Cinq années comme maître d’hôtel attaché au service du Premier ministre à l’hôtel Matignon lui ont permis d’atteindre l’excellence. Aujourd’hui, sa maîtrise du métier et son savoir-faire lui permettent de faire face à toutes les situations. Son empathie et sa bienveillance sauront mettre les célibataires sur le chemin de l’amour.

Clément, le barman : Bordelais d’origine, Clément officie au shaker depuis sept années maintenant. Après avoir été barman au Mama Shelter de Bordeaux, puis chef barman du Mama Shelter à Paris, Clément exerce aujourd’hui ses talents auprès du prestigieux chef étoilé Akrame Benallal depuis l’ouverture de son nouveau restaurant au cœur de la capitale. Passionné de mixologie, confectionnant ses propres bases (sirops, infusions…) pour ses cocktails très personnalisés, Clément distille toute sa générosité dans ses préparations. Une bonne entrée en matière pour mettre les plus anxieux dans les meilleures dispositions.

Justine, serveuse : Originaire de Haute-Savoie, Justine a grandi dans une famille d’hôteliers-restaurateurs. Dès l’âge de 16 ans, elle a pratiqué le service en salle dans de nombreux restaurants, du restaurant de plage au restaurant semi-gastro. Pleine de peps et hyperactive, la jeune femme sera la meilleure alliée des âmes en détresse.

Manon, serveuse : Parallèlement à ses études de géopolitique, Manon, pour payer ses études, est également chef de rang dans l’un des restaurants les plus branchés de la capitale. Douce et sensible, la jeune femme saura être une oreille attentive pour rassurer les cœurs égarés.

Crédit photo © Christophe Charzat - TF1.