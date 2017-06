Prix Média - Enfance Majuscule : 4 prix et 3 mentions pour les programmes de France Télévisions.

Hier, jeudi 8 juin, lors de la 5ème cérémonie du Prix Média, organisée par Enfance Majuscule et animée par Michel Cymes, parrain de l'association, 4 prix et 3 mentions ont récompensé les programmes de France 2, France 3, France 5 et France Ô diffusés en 2016.

Ces prix, souligne le service audiovisuel public, "récompensent une nouvelle fois l'engagement et la qualité des œuvres de création audiovisuelle de France Télévisions cherchant notamment à améliorer l’information et la sensibilisation du public sur les problématiques de l’enfance en danger, les droits de l’enfant, la protection de l’enfance, la prévention en matière de violence et de maltraitance et la résilience des enfants".

Prix Fiction : Marion, 13 ans pour toujours. Réalisateur : Bourlem Guerdjou - Production : EuropaCorp Television.

Mention Fiction : Ne m’abandonne pas. Réalisateur : Xavier Durringer - Production : Scarlett Production.

Prix Documentaire tourné en France : Scandales pédophiles : des secrets bien gardés.

Mention Documentaire tourné en France : La vie devant eux. Réalisatrice : Virginie Bétille - Production : Chasseur d’Etoiles.

Prix Documentaire tourné à l’étranger : Les enfants du port. Auteur-réalisateur : Daniel Grandclément - Production : DGP.

Mention Documentaire tourné à l’étranger : Etats-Unis, enfants jetables. Réalisatrice : Sophie Przychodny - Production : Babel Doc.

Prix Personnalité remarquable : Daniel Grandclément, auteur et réalisateur des Enfants du port.

Photo issue du document Les enfants du port, diffusé en novembre dernier sur France Ô et filmé à Haïti. Crédit photo © Ligeria Production.