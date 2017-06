Sanction du CSA envers TPMP : Les écrans publicitaires supprimés durant 3 semaines.

A l'ordre du jour de l'Assemblée plénière du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ce mercredi 7 juin, l'audition de représentants de C8.

Dans le cadre de deux procédures de sanctions relatives à l'émission Touche pas à mon poste. Pour des séquences du 3 novembre (Matthieu Delormeau piégé et en larmes) et 7 décembre 2016 (la main de Capucine Anav amenée vers l'entrejambes de Cyril Hanouna). Il n'est pas question ici du dérapage le plus récent, celui survenu lors du prime Radio Baba avec la fausse annonce.

Verdict : trois semaines d'interdiction publicitaire pendant TPMP ce mois de juin (inédits et rediffs). Y compris 15 minutes avant et 15 minutes après le divertissement ! Gros manque à gagner pour C8 donc, Touche pas à mon poste étant le jackpot de la chaîne.

Le communiqué du CSA :