Prodiges, le grand concert : Camille Berthollet joue « Les 4 saisons - L’été » de Vivaldi (vidéo).

Un spectacle peu commun, par sa grandeur, mais malheureusement soumis à une forte concurrence : demi-finale de Koh-Lanta et match amical de l'équipe de France de football.

Hier, Prodiges, le grand concert était proposé dès 21 heures sur France 2. Présenté en direct par Marianne James depuis le stade Pierre Mauroy de Lille.

Les Prodiges issus des trois premières saisons étaient de retour pour jouer, danser et chanter sur les plus grandes œuvres du répertoire classique. Autour d'eux, une centaine de musiciens, une centaine de chanteurs, 50 danseurs, une chorale de 10 500 enfants et 45 000 spectateurs.

Parmi les participants, Camille Berthollet, 18 ans, qui a connu un réel succès commercial depuis. Hier, la jeune musicienne a repris Les 4 saisons - L'été, de Vivaldi.

A noter que depuis plus d’un an, les équipes de production travaillaient en partenariat étroit avec le ministère de l’Éducation nationale et le Rectorat des Haut-de-France afin que les chorales des collèges et lycées de l’Académie de Lille participent à ce projet sans précédent. Plus de 10 000 enfants et adolescents, âgés de 10 à 18 ans, s’entraînaient donc chaque semaine depuis la rentrée de septembre.