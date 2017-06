Quels sont les 12 titres en compétition pour La chanson de l'année samedi sur TF1 ?

Les téléspectateurs de TF1 pourront voter en direct samedi soir pour élire leur « CHANSON DE L’ANNEE ».

Le résultat sera donné en direct aux arènes de Nîmes la fin de l’émission par Nikos Aliagas.

En plus des chansons en compétition, vous pourrez faire la fête, danser et chanter sur les chansons de l’année et les chansons de toujours avec les artistes suivants : Julien Doré, Vianney, Slimane, Amir, Soprano, M Pokora, Christophe Maé, Tal, Claudio Capéo, Calogero, Florent Pagny, Nolwenn Leroy, Laurent Voulzy, Raphaël, Véronique Sanson, Juliette Armanet, Christophe Willem, Vincent Niclo, Charlie Puth, Luis Fonsi, London Grammar, Lenni Kim, Keen'V, Lartiste, la troupe de la comédie musicale Grease, Corneille, les finalistes de "The Voice" Lisandro Cuxi, Lucie, Vincent Vinel et Nicola Cavallaro...

Les 12 chansons en compétition sont :

- Amir « On Dirait »

- Calogero « Je Joue De La Musique »

- Claudio Capéo « Riche »

- Julien Doré « Le Lac »

- Lartiste « Chocolat »

- Nolwenn Leroy « Gemme »

- Christophe Maé « Marcel »

- Florent Pagny « Le Présent D’Abord »

- Slimane « Frérot »

- Soprano « Roule »

- Tal « Le Temps Qu’Il Faut »

- Vianney « Je M’en Vais »

Crédit photo © Junior - Bestimage