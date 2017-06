Rediffusion d'un portrait de Simone Veil ce vendredi soir sur France 2.

Simone Veil, l’instinct de vie : Un film de Laurent Delahousse, Sarah Briand, Frédéric Martin et Alexis Guillot. Rediffusé ce vendredi en première partie de soirée sur France 2.

Simone Jacob n’a que 16 ans en 1944 lorsqu’elle est interpellée à Nice par la Gestapo. Quelques jours plus tard, elle prendra la direction d’Auschwitz. Simone Veil est une survivante. Longtemps restée discrète sur son passé, c’est l’histoire politique et le devoir de mémoire qui vont faire d’elle une icône. Elle sera la ministre qui fera adopter la loi sur l’IVG et la première présidente du Parlement européen. Aujourd’hui encore, elle reste l’une des personnalités préférées des Français.

C’est ce destin hors du commun que les équipes d’Un jour, une histoire vont vous raconter.

Un document retraçant son parcours à travers les lieux qui ont marqué sa vie : Auschwitz, les prisons françaises, l’Assemblée nationale… Des archives personnelles inédites, mais également des témoignages de ses proches, de ses enfants et petits-enfants, de ses collaborateurs et de personnalités telles que Valéry Giscard d’Estaing, permettent de dresser le portrait intime d’une femme qui a marqué le siècle.