Reportages consacré à l'affaire Grégory ce samedi à 13h15 sur France 2.

n reportage de Lionel Feuerstein, Alexandre Paré, Pauline Dordilly et Anthony Santoro, diffusé ce samedi à 13h15 sur France 2 suite aux rebondissements de l'affaire Grégory Villemin.

Depuis le début, au gré des multiples rebondissements les enquêteurs, les juges ont conservé une certitude : c’est un huis clos familial, une terrible histoire de jalousies et de haine : le coupable est forcément un membre du clan Villemin.

Mais pendant 32 ans, le secret n’a pas été percé… Jusqu’à ce que les enquêteurs reprennent les quatre tomes de ce dossier fleuve, des milliers d’auditions. Grâce à un logiciel informatique, des incohérences dans certains témoignages sont apparus, des trous dans les emplois du temps. L’étau s’est finalement resserré sur la grande tante et le grand oncle de Grégory. Ils viennent d’être mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre, et nient leur implication.

Saura-t-on enfin la vérité ? Retour sur cette énigme qui a marqué la France