Résultats des Législatives : ce que proposent TF1 et LCI.

Ce dimanche 11 juin 2017, premier tour des Législatives.

Sur LCI :

Dès 7h, des envoyés spéciaux en province dans les circonscriptions-phares à Paris et en province, nous feront vivre le déroulement du scrutin et le vote des personnalités politiques. Les équipes de LCI seront mobilisées toute la journée pour vous faire vivre le 1er tour de ces élections législatives avec de nombreux invités et experts en plateau : Arlette Chabot, Adrien Gindre, Natacha Polony, Olivier Duhamel, Jérôme Jaffré, Edouard Lecerf -directeur général de KANTAR-SOFRES,...

A 17h30, Julien Arnaud et Audrey Crespo-Mara prendront les commandes de cette soirée spéciale et Marie-Aline Méliyi les rejoindra pour l’annoncer des résultats. Rebecca Fitoussi et Adrien Borne prendront dès 22h le relais de cette soirée pour vous accompagner jusqu’à 1h du matin.

Tout au long de la soirée, des invités politiques se succèderont pour commenter et analyser les résultats de ce scrutin : Eric Coquerel, Wallerand de Saint-Just, François Kalfon, Eric Portelli…

Sur LCI.fr :

A partir de 20h : tous les résultats en temps réel, circonscription par circonscription. Les réseaux sociaux seront aussi de la partie avec notamment des soirées spéciales sur Facebook et YouTube.

Sur TF1 :

Dès 18h55, en direct du plateau événementiel inauguré à l’occasion des soirées présidentielles, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau donneront une première estimation de la participation des Français à ce premier tour de l’élection, avec à leurs côtés, Christophe Jakubyszyn, chef du service politique et Edouard Lecerf, directeur général de KANTAR-SOFRES.

Puis à 20h00, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau accueilleront les principaux responsables de la vie politique française, pour débattre, analyser les résultats et décrypter tous les enjeux de ce premier tour : Christophe Castaner, Valérie Pécresse, David Rachline, Ségolène Royal et Raquel Garrido.

Les envoyés spéciaux de la rédaction feront vivre l’ambiance et les coulisses de ce 1er tour de scrutin et interviendront en duplex des QG des partis. Des équipes seront également en régions, en direct de plusieurs villes-clé à forts enjeux électoraux, avec les toutes premières réactions des candidats.

Autour d’Anne-Claire Coudray et de Gilles Bouleau, des espaces seront dédiés aux équipes de Kantar-Sofres/OnePoint et aux équipes digitales TF1. La journaliste Nathalie Pellerin décryptera les réactions sur les réseaux sociaux. Cette émission spéciale sera réalisée par Etienne Toussaint.