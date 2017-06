Résultats du second tour Législatives en Ile de France 2 : les réactions des invités sur France 3.

Ce dimanche 18 juin, la rédaction de France 3 Paris Ile-de-France se mobilise et propose une soirée spéciale avec trois débats électoraux de 45' en direct et une quatrième partie axée sur les résultats. Participation, premières estimations, les temps forts des élections et des duplex avec les envoyés spéciaux de la rédaction depuis les points stratégiques des circonscriptions franciliennes...

► A partir de 20h15 : Quatre séquences régionales entrecoupées de séquences nationales pour être au plus près des résultats, animées par Marlène Blin et William Van Qui. Séverine Larrouy interviendra pour annoncer les résultats.

► 20h15 - 21h00 premier débat. les invités politiques commenteront et analyseront à chaud les chiffres des participations avec : Stéphane Troussel, Président du conseil général de la Seine-Saint-Denis (PS); Agnès Evren, candidate aux législatives en Essonne (LR); Danielle Simonnet, candidate aux législatives à Paris (FI) et Stanislas Guerini, candidat aux législatives à Paris (LREM)

► 21h15 - 22h00 ambiance des élections, les coulisses, la participation au scrutin, premiers résultats... Jordan Bardella, Secrétaire départemental de la Seine-Saint-Denis (FN); Yann Wehrling, conseiller régional d'Île-de-France (Modem) et Ian Brossat, adjoint à la Maire de Paris (PCF)

► 22h15 - 23h00 les résultats définitifs. Geoffroy Didier, conseiller régional d'Île-de-France (LR), Danielle Obono, candidate aux législatives à Paris (FI), Bruno Julliard, Adjoint à la Maire de Paris (PS) et Renaud Dutreil, Ancien Ministre et soutien d'Emmanuel Macron (LREM)

►23h30 – 00h00 bilan de ces élections législatives et retour sur les temps forts. Othman Nasrou, conseiller régional d'Île-de-France (LR) et Pacôme Rupin Candidat aux Législatives à la 7ème circonscription de Paris (LREM)

Et toute la soirée un dispositif pour vous informer et découvrir en direct les résultats, les temps forts, l'ambiance et les réactions... depuis des circonscriptions et des QG.