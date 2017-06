RMC s'insurge contre des propos tenus par Jean-Luc Mélenchon.

À la suite de la venue de Danièle Obono, députée La France Insoumise de la 17ème circonscription de Paris mercredi 21 juin, dans l’émission « Les Grandes Gueules » sur RMC et Numéro 23, RMC tient à s’insurger publiquement contre les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon.

"Affirmer que l’interview menée dans « Les Grandes Gueules » est assimilable à une agression machiste et raciste n’a aucun fondement et est inacceptable. RMC réaffirme l’importance de la liberté d’expression sur son antenne et de l’indépendance de sa rédaction.

Pour le prouver une nouvelle fois, « Les Grandes Gueules » ont tenu à inviter ce matin même, Alexis Corbière, porte-parole de La France Insoumise, qui a pu librement exprimer son point de vue en direct.

Talk-show de personnalités de la société civile, « Les Grandes Gueules » ont depuis près de 15 ans largement prouvé leur volonté de défendre une parole libre, des débats équilibrés et le respect de la société française dans sa parité et toute sa diversité".