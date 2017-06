Saison 3 de la série Empire dès le 6 juillet sur W9.

Saison 3 de la série Empire dès le 6 juillet à 20h55 sur W9.

Final saison 2 : Suite à la fusillade lors des « American Sound Awards », Jamal décide d’arrêter de chanter tant que les choses ne changeront pas dans la famille Lyon. Au même moment, la mariage d’Hakeem et Laura se prépare. De son côté, Anika est mise sous protection par Lucious car elle a été approchée par le FBI. Elle ne doit surtout pas témoigner, elle en sait trop. Et elle n’est pas la seule. Cookie et Lucious font le nécessaire... L’identité de l’agresseur de Rhonda est révélée…

Le début de saison 3 :Alors qu’il devait se marier avec Laura, Hakeem est abandonné devant l’autel et c’est Lucious qui prend sa place en épousant Anika. Cette dernière se bat avec Rhonda sur le toit jusqu’à ce que l’une d’elle fasse une chute mortelle. Côté business, Lucious Lyon se prépare à lancer sa nouvelle plateforme de streaming Empire XStream alors que son frère Tariq, dirigeant d’une unité d’intervention du FBI ouvre une enquête sur lui…