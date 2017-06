Saison 5 inédite d'Oggy et les cafards : avant-première le 30 juin sur Gulli.

10 ans après leur première rencontre, Gulli renoue avec l’un des programmes phares de son antenne, Oggy et les cafards ! Alors que la diffusion de la saison 5 est prévue à la rentrée, le gros matou débarque pour une avant-première exceptionnelle avec 8 épisodes inédits, le vendredi 30 juin dès 19h30 !

Pour rappel, le Studio Xilam, créateur et producteur international de séries à succès, et le Pôle TV de Lagardère Active, 1ère offre jeunesse en France avec ses chaînes Gulli, Canal J et TiJi, ont signé un accord exclusif de diffusion en France de cette célèbre franchise

Après avoir essayé de vivre une vie tranquille et oisive dans sa maison confortable (saison 1), fait le tour du monde (saison 2), enchaîné les petits boulots (saison 3) puis finalement être tombé amoureux (saison 4), dans la saison 5, Oggy et ces trois affreux cafards dévoilent une nouvelle facette de leur éternelle rivalité en se transposant à travers les âges. Dans cette nouvelle saison, Oggy explore les grandes époques historiques comme la préhistoire, la mythologie grecque, la Renaissance, les années folles etc. à la rencontre de personnages légendaires tels que César, Leonardo da Vinci, le Cyclope ou Napoléon, aidant ainsi les enfants à se familiariser avec l'histoire, tout en s’amusant. La bataille épique d’Oggy contre les cafards continue mais cette fois, en costume d'époque !