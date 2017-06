Saison 6 inédite de "Suits, avocats sur mesure" diffusée dès le 24 juin à 20h50 sur la chaîne Série Club.

La saison 5 se terminait sur un coup de théâtre: Mikeétait condamné pour avoir plaidé sans être réellement avocat et partait en prison pour 2 ans. La saison 6 s’ouvre alors qu’il entame sa peine. Il découvre très vite qu’il a déjà un ennemi, Frank, un détenu enfermé depuis 13 ans suite au plaidoyer d’Harvey et qui compte bien faire payer Mike pour la peine dont il a écopé.

Pendant ce temps, Harvey, Louis, Jessica, Donna et Rachel tentent par tous les moyens de sauver le cabinet Pearson Specter Litt. Alors que tous les associés ont déserté, un recours collectif est déposé à l’encontre de l’entreprise qui se voit poursuivie pour toutes les affaires sur lesquelles Mike a travaillé. Harvey est sur le point de tout quitter quand Donnale ramène à la raison et lui rappelle que Mike s’est sacrifié pour le cabinet. Alors que Mike tente de s’adapter au milieu carcéral, Harvey est déterminé à le sortir de là et à sauver l’entreprise.

Avec GABRIEL MACHT, PATRICK J.ADAMS, MEGHAN MARKLE, RICK HOFFMAN, SARAH RAFFERTY, GINA TORRES…

Créée par AARON KORSH

16 x 42’

Saison diffusée aux États-Unis en 2016-2017