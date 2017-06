Saison inédite d'une maison un artiste dès ce soir : Van Gogh pour débuter.

Depuis plusieurs années, les téléspectateurs de France 5 se laissent guider tout au long de l’été par la découverte des demeures d’écrivains et d’artistes célèbres. Nouvelle saison dès ce dimanche 25 juin à 22h25.

Cette fois encore, la visite de ces lieux de création, d’inspiration, de refuge nous ouvrira d’autres portes pour mieux découvrir ces artistes et leurs œuvres, rentrer dans leur intimité et comprendre leurs engagements.

Ce soir : C’est à Auvers-sur-Oise, très apprécié des peintres, que Vincent Van Gogh meurt en 1890. Sa chambre, jamais relouée est restée intacte au premier étage de l’auberge Ravoux. Elle donne l’impression d’avoir remonté le temps. Tout ici concourt à nous ramener un siècle en arrière. En montant l’escalier, on aperçoit le tabouret posé sur le plancher de la chambre où le peintre a passé ses derniers 70 jours…Cette fin de vie à Auvers-sur-Oise fut pour le peintre la plus féconde de son existence. Après sa mort,Vincent Van Gogh a fait naître la légende d’un peintre maudit, incompris et vivant dans la misère.

Cette cinquième saison est consacrée également à Alexandre Dumas, Raymond Devos, les sœurs Brontë, Nina Companeez, Leonard de Vinci, Federico Garcia Lorca, Jean-Claude Brialy, Virginia Woolf et Chateaubriand. Nous retrouverons également de nombreux biographes, spécialistes, proches ou artistes, qui témoignent de leur connaissance, de leur admiration ou de leur amitié pour celui-ou celle- qui fut « le génie du lieu ».

Production et crédit photo : A Prime Group.