Samedi dans L'Équipe Mag : enquête exclusive sur les droits TV, entre coups de bluff et gros chèques.

Ce samedi dans le supplément magazine vendu avec le quotidien L'Équipe : enquête exclusive sur les droits TV, entre coups de bluff et gros chèques.

Bluff, réunions nocturnes et énormes chèques : la bataille féroce qui a opposé SFR Sport, Canal + et beIN Sports sur les droits de la boxe, de la F1 et du foot s’est conclue par le triomphe de SFR pour la Ligue des champions. Et par un séisme dans le paysage audiovisuel français.