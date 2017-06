Secrets d'histoire inédit consacré aux démons de Michel-Ange, le 13 juillet sur France 2.

Le jeudi 13 juillet à 21 heures sur France 2, un numéro inédit du magazine Secrets d’Histoire nous emmène à Florence, à la découverte d’un des plus grands génies italien.

Vous allez découvrir le quotidien d’un homme totalement dédié à son art et dont les plus riches mécènes s’achètent les services à prix d’or. Mais Michel-Ange est un solitaire dont le succès ne va faire qu’accentuer les démons.

Ce numéro présenté par Stéphane Bern revient sur les traces de son enfance, dans la maison familiale là où le jeune garçon a subi la violence d’un père tyrannique et là où la disparition soudaine de sa mère va le plonger dans un profond désespoir. Nous allons voir comment Michel-Ange est repéré très tôt par Laurent de Médicis et comment ce mécène fortuné va lui permettre de prendre son envol artistique.

En visite dans les carrières de marbre de Carrare, nous allons comprendre comment l’artiste a su maîtriser comme personne cette matière exigeante et complexe à travailler.

Le voile sera levé sur sa vie intime et amoureuse, un domaine dans lequel Michel-Ange n’est pas vraiment un maître en la matière. Nous verrons comment son amour des hommes transpire dans ses nombreuses réalisations et comment l’artiste excelle dans la représentation des nus, en sculpture et en peinture.

Les intervenants :

- Serge Legat, historien d'art

- Sara Vitacca, historienne d'art

- Laurence Aventin, historienne d'art

- Nadine Sautel, écrivaine

- Sophie Chauveau, écrivaine

Les lieux :

- Maison natale de Michelange, Caprese

- Maison de la nourrice, Settignano

- Église Santa Maria Novella, Florence

- Palais Medicis

- Galerie de l'Academie

- Palais Colonna, Rome

- Église San Silvestro al Quirinal, Rome

- Casa Buonarotti, Florence

- Église San Lorenzo

- Chapelle des Medicis

- Bibliothèque Laurentienne

- Palazzo Vecchio, Florence

- Église Saint-Pierre aux liens, Rome

- Église Santa Croce, Florence

- Carrières de marbre de Carrare + atelier

- Torre Michelangelo, ancienne propriété de Michel-Ange, Chianti.

