Secrets d'Histoire inédit le 6 juillet : Marie Thérèse, l'envahissante impératrice d'Autriche.

Dans un numéro inédit de Secrets d’Histoire, diffusé jeudi 6 juillet à 21 heures sur France 2, Stéphane Bern lève le voile sur le destin d’une femme exceptionnelle qui a marqué l’histoire de son pays et celle du monde par son panache et ses convictions.

Les portes des châteaux impériaux de Schönbrunn et de Innsbruck s’ouvrent sans retenue et laissent découvrir le quotidien privé d’une véritable mère de famille. C’est elle qui décide de l’aménagement de ses résidences impériales, à l’intérieur comme à l’extérieur. Nous allons ainsi comprendre ses passions pour les arts, mais aussi pour la porcelaine et la bonne table.

Soucieuse d’éduquer son peuple, Marie-Thérèse crée des institutions (encore en activité aujourd’hui) où l’enseignement d’une élite participe à l’essor du pays. Mais c’est aussi elle, qui, trop puritaine pour certains, va légiférer en faveur des bonnes mœurs.

Sur le plan politique, la souveraine tient tête à ses plus grands détracteurs en jouant le jeu des alliances entre pays et en ne baissant jamais les bras face au méprisant Frédéric II de Prusse. Vous verrez aussi comment elle place « ses pions », en organisant (parfois contre leur gré) les mariages de ses filles avec d’illustres personnages.

Secrets d’Histoire vous offre le portrait exclusif de Marie-Thérèse la grande, dont tout un peuple fête les 300 ans cette année… Une réformatrice de talent, qui a gouverné sans relâche, d’une main de fer tout en donnant le jour à seize enfants ! Parmi lesquels deux futurs empereurs - Joseph II et Léopold II -, et des filles qu’elle sacrifiera à la raison d’état en les mariant aux plus grands rois d’Europe : Marie-Caroline, devient reine de Naples et de Sicile, et Marie-Antoinette, reine de France en épousant Louis XVI !

Mais surtout, Marie-Thérèse va régner sur la maison d’Autriche comme si elle était un homme, une situation sans précédent. A 23 ans, elle est la première femme à accéder à la tête du Saint Empire germanique. Malgré les railleries des autres souverains d’Europe sur son inexpérience (et tout simplement parce que c’est une femme !), son énergie, sa joyeuse puissance de travail, son appétit phénoménal, son insolente santé, son tempérament de guerrière et ses convictions en politique vont hisser cette femme au firmament du pouvoir. Tout en assouplissant les règles austères qui régissent la cour des Habsbourg, elle pose les fondements de l'Etat moderne et mène à bien de nombreuses réformes. Dans le même temps, il lui faut se battre à l'extérieur. Dès les débuts de son règne, elle doit faire face à la coalition des grands Etats européens qui, la France en tête, menace son héritage et ses territoires. Elle résiste et parvient à maintenir l’intégrité de son empire. Mieux elle l’étendra en nouant de savants mariages pour ses enfants !

Que Napoléon, dans un silence respectueux, se soit recueilli et découvert devant son tombeau est révélateur : fille du dernier mâle de la dynastie des Habsbourg, longtemps contestée parce qu’elle était une femme qui avait su le rester, Marie-Thérèse méritait selon Bonaparte, les « mêmes honneurs » que les hommes !

Les intervenants :

- Elisabeth BADINTER, philosophe et biographe de Marie-Thérèse

- Jean-Paul BLED, historien et biographe de Marie-Thérèse

- Evelyne LEVER, historienne

- Christine LEBEAU, historienne

- Catharina de HABSBOURG-LORRAINE (descendante)

- Renate ZEDINGER, historienne

- Pr Franz GSCHWANDTNER professeur Theresianische Akademie de Vienne

- Dr Monica KURZEL-RUNTSCHEINER : historienne, historienne de l’art et directrice du musée des Carrosses de Vienne

- Dr Leopold AUER, ancien directeur des archives de la Maison, de la Cour et de l’Etat

- Dr Elfriede IBY, historienne de l’art et conservatrice en chef du Palais de Schönbrunn

- Dr Claudia Lehner-Jobst, historienne de l’art

- Alexandre Boutry, directeur des ventes de la manufacture de Porcelaine Augarten à Vienne

- David Sloboda, chef cuisinier

- Wolfgang Christian Huber, conservateur des collections d’art du monastère de Klosterneuburg

- Raphaël Masson, directeur adjoint du centre de recherches du château de Versailles

- Lucien Bély, historien

- Pr Serge Claus, professeur à l’Académie Militaire de Wiener Neustadt

- Anne-Sophie Banakas, historienne

Les lieux :

- Palais de Schönbrunn

- Palais Impérial d’Innsbruck dans le Tyrol

- Crypte des capucins

- Cathédrale de Bratislava, anciennement Presbourg

- Palais Impérial de Vienne (Hofburg)

- Place Marie-Thérèse à Vienne - Theresianische Akademie

- Manufacture de Porcelaine de Vienne Augarten

- Théâtre du château de Schönbrunn

- Monastère de Klosterneuburg

- Château de Schloss Hof

- Opéra Royal de Versailles

- Académie Militaire de Wiener Neustadt

- Chapelle du Palais impérial de Vienne

