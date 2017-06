Sélection de concerts gratuits à Paris lors de la fête de la musique ce mercredi.

Mercredi 21 juin, La Fête de la Musique célèbre son 36ème anniversaire. Pour ce cru, le premier sous la Présidence Macron, le ministère de la Culture a choisi de ne pas définir de thème pour la Fête de la Musique, laissant chacun libre de l’interpréter à sa façon.

Ci-dessous, une sélection d'événements GRATUITS à Paris.

4ème Arrondissement : Crédit municipal, 55 rue des Francs-Bourgeois de 17h30 à 20h. Swing avec Césarine & The Swing Cotton, Liza Edouard, Swing Bazaar

4ème : Rue des Barres de 20h00 à 20h45. La chorale World of Gospel donnera un concert au cercle pavé de la rue des Barres. Chorale chantant a cappella des spirituals et des gospels en anglais et en langues africaines.

4ème : 3 Place des Vosges (sous les arcades) de 18h00 à 21h00. Concert de musique de chambre par le Rainbow Symphony Orchestra.

5ème Arrondissement : Place Emmanuel Levinas, Equivox, choeur gay et lesbien de Paris. De 20h00 à 21h00. Energie et humour pour cette chorale militante au répertoire varié : pop, rock, opérette, variété...

5ème : Centre Culturel Irlandais, 5 rue des Irlandais, de 18h00 à 22h00. Au programme : trois groupes et artistes qui traduisent toute la richesse et la diversité de la jeune scène musicale irlandaise...

6ème Arrondissement : Musée Zadkine, 100 bis rue d'Assas, de 18h00 à 21h00. Carte blanche musicale à Daniel Savoyaud (tromboniste de musique ancienne, symphonique, rock), Serge Marne (percussionniste ayant accompagné Miles Davis) et Ahmed C. Barry, guitariste.

7ème Arrondissement : L’Esplanade des Invalides accueillera Nuit Boréale. Six artistes et formations seront de ce rendez-vous festif pour vous faire découvrir en musique la diversité canadienne: La Bronze, Mehdi Cayenne, la DJ Ryan Playground, Sam Roberts Band, USS (Ubiquitous Synergy Seeker) et Yann Perreau.

7ème : musée d'Orsay de 20h30 à 21h30. L'orchestre d'harmonie de la Garde républicaine se produit pour la 3ème fois pour la fête de la musique dans la nef du musée d'Orsay.

8ème Arrondissement : Atelier Renault ,53 Av. des Champs-Élysées de 18h00 à 22h00. De 18h à 20h, 4 tableaux musicaux mettant en scène orchestre et fanfare live, danseurs sur rollers et performers se succèderont. À partir de 20h, l’ensemble du public des Champs-Élysées est invité à participer à un gigantesque soul train, face à L’Atelier Renault.

10ème Arrondissement : 37 boulevard Chapelle, Sunrajh Music Group de 18h00 à 23h30. 10 musiciens de musique indienne.

12ème Arrondissement : Bercy Village - Cour Saint Emilion. 18h30 : Ludwig Nestor (soul/funk) ; 19h45 : Rakia (neo soul / R&B) ; 21h : Chine Laroche (pop électro)

13ème Arrondissement : 11 port de la gare de 18h30 à 20h30. Le duo Nika Taiko vous propose un spectacle de tambours japonais et sera entouré cette année d'invités percussionnistes.

14ème Arrondissement : Spectacle Musical de 18h00 à 19h00 square Sainte Léonie, 8 place de la Garenne. Les élèves du collège Giacometti présentent des extraits de la comédie musicale qu'ils sont en train de créer avec leurs quatre partenaires anglais, allemand, espagnol et italien.

14ème : Parc Montsouris de 18h00 à 21h00. Itinérant et alimenté par énergie solaire, le High Tree Sound System s’installe dans un parc en ville ou en pleine nature et fait de l’arbre une scène naturelle et vivante pour vous emmener à la découverte de la musique ska-rocksteady-reggae.

14ème : Kiosque à Musique du Parc Montsouris, 2 rue Gazan, de 19h30 à 20h30. L’Orchestrerie est un ensemble ovni, amateur mais joyeusement ambitieux, réunissant une cinquantaine de Musiciens de tous horizons et de tous profils, motivés par les arrangements originaux d’une Chef aussi débridée que pointue. Dans sa croisière, les rivages abordés sont éclectiques : de la symphonie au punk en passant par le jazz et l’électro, sans oublier la BO et le jingle pub.

16ème Arrondissement : Jardin d'acclimatation, Bois de Boulogne. Play me I'm yours avec Pomme (nouvelle scène folk française) à 16h ; Simon Ghraichy, virtuose du piano, à 17h ; WYVE, électro-pop, à 18h.

19ème Arrondissement : Parvis de la Mairie du 19ème de 15h00 à 16h30. Le conservatoire municipal Jacques Ibert présente l’orchestre du P’tit Bal, puis un Marching Band (qui partira de la Place des Fêtes vers 14h et traversera le Parc des Buttes Chaumont).

19ème : CARE/MESS prend possession du parc de la Villette pour une programmation électronique​ de 18h à 2h. 2 scènes, 2 univers sonores Jardin Techno & House à la folie.