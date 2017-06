Selon un sondage, Omar Sy le plus apprécié, Nabilla la plus détestée...

A l'occasion de son numéro spécial 30 ans, l'hebdomadaire Voici publie les résultats d'un sondage effectué par Harris Interactive auprès d'un échantillon représentatif des Français (plusieurs réponses possibles).

Parmi les questions, quelles sont les personnalités que vous aimez ? Le comédien Omar Sy arrive en tête. Il devance l'actrice et réalisatrice Sophie Marceau et le comédien - metteur en scène - producteur George Clooney. Marion Cotillard loupe de peu le podium.

Concernant les vedettes que vous aimez détester, duel très serré entre Nabilla et Cyril Hanouna. L'ex vedette de télé réalité a le "privilège" de l'emporter. Kim Kardashian occupe la troisième position, et devance Paris Hilton et JoeyStarr.

Pas de précision s'il s'agit d'une pré liste établie, mais il semble que oui. Difficile d'imaginer les sondés répondre spontanément en masse Paris Hilton...

Crédit photo © Canal+.