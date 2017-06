Sharknado 5 : Global Swarming, cet été en exclusivité sur Syfy (juste après la diffusion US).

Sharknado revient cet été sur Syfy pour un 5ème volet intitulé SHARKNADO 5 : GLOBAL SWARMING, réalisé par Anthony C. Ferrante.

Diffusion sur Syfy juste après la programmation nord-américiane.

Après Los Angeles en 2013, New-York en 2014, Washington et la Floride en 2015 et enfin l’intégralité du territoire Américain en 2016, Sharknado s’exporte et devient international, avec un tournage au Royaume-Uni, au Japon, en Italie, au Brésil ou encore en Australie.

Dans Sharknado 5, une grande partie de l’Amérique du Nord sera en ruine et le reste du monde se prépare à un terrible Sharknado mondial. Fin et sa famille vont devoir mettre un terme à cette catastrophe avant que la Terre ne soit totalement détruite.

Pour sauver la planète, les 2 personnages principaux incarnés par Tara Reid et Ian Ziering sont rejoints par de célèbres guests venus leur prêter main forte. Parmi lesquels Natoo et Kemar, qui se glisseront dans la peau de touristes français à Rome, Olivia Newton-John connue pour son rôle dans Grease, et sa fille Chloe Lattanzi qui interprèteront de brillantes scientifiques ayant pour mission d’aider l’Australie à se défaire d’un Sharknado imminent. Margaret Cho, célèbre pour ses apparitions dans les séries Sex and the City et Drop Dead Diva, rejoint également le casting en tant que jeune mariée.