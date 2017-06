En raison de l’actualité liée au décès de Simone Veil, TF1 proposera dans le cadre du Magazine d’Information « Reportages » un portrait de Simone Veil, «Simone Veil : ligne de vie» samedi 1er juillet 2017 à 13h30.

Un reportage de Valérie Nataf.

La vie de Simone Veil est unique. Une vie faite de combats dès le plus jeune âge… Combat pour sa propre vie dans les camps de concentration, combat pour la justice et les droits des femmes ensuite, combat pour la liberté en général.

En toute pudeur mais avec des images et des interviews exclusives, ce « Reportages » retrace la vie de Simone Veil à travers ses engagements. Pendant une heure, se succèdent des témoignages aussi forts qu’émouvants. Les témoignages de ceux qui ont partagé sa vie : Sa codétenue revient avec émotion sur la force de caractère de la jeune Simone Jacob dans les camps de concentration alors qu’elle n’avait que 16 ans. Ses enfants décrivent avec amour la mère exceptionnelle qui se cachait derrière la femme publique. Son mari, décédé il y a 4 ans, retrace plus de 50 ans de vie commune. « Elle n’avait pas mauvais caractère, elle avait du caractère » assure-t-il avec un sourire empreint d’admiration. Enfin ses amis, hommes politiques comme François Léotard ou écrivain comme Jean d’Ormesson, se souviennent d’une femme hors normes, une femme qui brisait les codes, qui ne supportait pas la lâcheté et les compromissions, une femme guidée par une seule chose…ses convictions.

« Simone Veil, ligne de vie »… pour comprendre pourquoi Simone Veil fait déjà partie de l’Histoire de France.