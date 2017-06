Spéciale Revanche des perdantes dans Les reines du shopping cette semaine.

Présenté par Cristina Cordula dès 17h15 sur M6, Les reines du shopping. Spéciale Revanche des perdantes cette semaine.

Cinq anciennes candidates font leur retour au showroom pour prendre leur revanche. Le titre de reine du shopping leur avait échappé ; elles sont désormais plus décidées que jamais à gagner la compétition !

- Mélanie, 27 ans, 2e au classement final sur le thème « Tendance avec de la brillance », est revenue au showroom inséparable de son chihuahua. Alors que Cristina Cordula se montrera séduite par la majorité de ses essayages, les rivales de Mélanie seront plutôt d'avis contraire. En sera-t-il de même lors de son défilé ?

- Annie, 52 ans, 3e au classement final sur le thème « Réveillon du 31 décembre », ne se départira pas de son franc-parler comme lors de sa première participation. Ravie du thème, la doyenne de la semaine se montrera très confiante pendant ses essayages. Notre experte ne cachera pas une certaine réserve envers les choix d'Annie… Réussira-t-elle à convaincre Cristina et ses rivales sur le catwalk ?

- Aurianne, 27 ans, 2e au classement final sur le thème « Mariage de votre fille », fera tout pour plaire à Cristina malgré sa réticence envers le thème. Les efforts de cette sympathique coiffeuse/maquilleuse suffiront-ils à convaincre notre experte et le showroom ?

- Sonia, 36 ans, 3e au classement final sur le thème « Chic avec une pièce de fripe », se lancera dans son shopping avec la bonne humeur qui la caractérise pour le plus grand plaisir de Cristina. Mais sa quête effrénée de la pièce maîtresse du thème ne se déroulera pas sans fausses notes… Notre experte la jugera-t-elle dans le thème ?

- Sol, 42 ans, 2e au classement final sur le thème « Cocktail chic au bord d'une piscine », va tout faire pour prendre sa revanche ! Lors de son shopping, notre conseillère en image ne craindra ni le thème imposé, ni le mauvais œil de ses rivales, ni les ravages de la pluie parisienne ! Sol, la lionne, passera-t-elle de reine de la jungle à reine du shopping ?

À l'occasion de cette seconde de chance pour remporter le titre tant convoité de Reine du shopping, Mélanie, Annie, Aurianne, Sonia et Sol devront trouver cette semaine la tenue idéale pour le thème « Élégante avec une combinaison » avec un budget de 400 euros et pas un centime de plus !