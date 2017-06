Taratata avec London Grammar, Ed Sheeran et Camille le 30 juin.

Du bon live le vendredi 30 juin dès 22h40 sur France 2. Nagui anime le dernier numéro de la saison de Taratata.

Le plateau :

CAMILLE vient nous présenter son nouvel album « Ouï » ! Elle interprétera également une reprise toute personnelle du tube de Police « Every little thing she does is magic ».

FÉFÉ chantera « On est là ». La jeune rappeuse SIANNA le rejoindra ensuite sur scène pour une version inédite d'« Hey Ya! » d’Outkast.

Le groupe pop anglais LONDON GRAMMAR, rendu célèbre par son tube ‘’Wasting my young years’’, interpétera « Big Picture », extrait de l’album « Truth is a beautiful thing ».

Vous découvrirez également la voix envoutante de SÔNGE, pour sa première participation à l’émission.

Enfin, ED SHEERAN, venu l'hiver dernier, reviendra chanter « Supermarket Flowers ».

Entre chacune de ces performances, des confidences des invités sur les moments forts ayant jalonné leur carrière.

Crédit photo Camille © Gilles Gustine.