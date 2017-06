Saison 5 d'Orange Is The New Black dès ce vendredi sur Netflix. Et pour teaser cette arrivée, une vidéo humoristique avec la participation de Nabilla :

LES MEUFS D'#OITNB ME PRENNENT LA TÊTE !! Trop contente d'avoir tourné tout ça avec les actrices de la série @NetflixFR 🙌🏻🎥📣💛 #OITNBxNabilla pic.twitter.com/me3vXJra1Y — Nabilla Benattia (@Nabilla) 8 juin 2017