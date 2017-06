Tout le monde joue avec la loi ce mardi 20 juin à 21 heures sur France 2.

Une émission présentée par Caroline Vigneaux et Nagui. Réalisée par Serge Khalfon. Produite par Air Productions.

Caroline Vigneaux, ex-avocate devenue humoriste, reviendra sur les incohérences et autres aberrations de certaines règles de droit. Avec Nagui, elle donnera des explications et conseils pratiques pour comprendre et appliquer au mieux la loi au quotidien.

Une soirée pour jouer avec :

- Des questions autour de ces règles méconnues, où le bon sens des joueurs fera la différence pour démêler le vrai du faux !

- Le pourquoi du comment (historique ou juridique) de certaines lois désuètes ou aberrantes.

- La petite histoire de la fabrication de ces lois.

En direct, les invités en plateau et tous les spectateurs répondront aux questions. L’occasion d’en apprendre plus sur nos lois et leurs origines, le tout pour mieux faire valoir nos droits, et connaître nos devoirs, au quotidien. Et surtout, éviter à l’avenir de se retrouver hors-la-loi sans le savoir !