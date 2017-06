Temps d'antenne beaucoup plus important pour Les 24H du Mans sur France Télévisions.

Dans moins de deux semaines, samedi 17 juin, départ de la 85ème édition des 24 Heures du Mans.

France Télévisions, qui vient de renouveler jusqu’en 2020 son partenariat en tant que diffuseur en clair de cette course mythique, proposera de vivre, en direct du circuit du Mans, de jour comme de nuit, tous les moments marquants de la course, du départ le samedi après-midi sur France 2 jusqu’à l'arrivée le lendemain sur France 3.

Pour la première fois, France 3 proposera notamment une diffusion de la course en continu durant toute la nuit de samedi à dimanche. Au total, ce sont plus de 15 heures de direct qui seront proposées par France Télévisions lors de cette édition 2017 de la plus grande course d’endurance au monde.

En LMP1, l'écurie Toyota tentera de remporter la victoire qui lui a échappé en 2016, toujours avec les pilotes Sébastien Buemi, Anthony Davidson et Kazuki Nakajima. Neel Jani, Champion 2016 (avec Romain Dumas et Marc Lieb), retrouvera pour sa part la Team Porsche aux côtés d'André Lotterer et Nick Tandy. En catégorie LMP2, l'ancien pilote de F1, Rubens Barrichello (Dallara) sera présent, tout comme l'ancien footballeur champion du monde Fabien Barthez, qui roulera pour sa propre écurie Barthez-Panis Compétition. Le français Romain Dumas sera quant à lui en lice avec la Team Alpine.

Les rendez-vous en direct tout au long du week-end sur France 2 et France 3 :

Samedi 17 juin à partir de 14h50 en direct sur France 2 pour assister à la présentation des équipes, au départ et à la première partie de la course, jusqu’à 17h50.

A 20h10, France 3 prendra le relais avec une émission Tout Le Sport spécial 24 Heures du Mans, présentée par Lionel Chamoulaud, pour revenir sur les temps forts des premières heures de course.

Dimanche 18 juin à partir de 0h35 jusqu'à 11h45 sur France 3 en direct, toute la nuit. Puis à partir de 12h55 pour vivre la fin de la course, l'arrivée et le podium

Les commentaires de cette édition 2017 des 24 Heures du Mans seront assurés par Lionel Chamoulaud, Gaël Robic, Christian Choupin, Benoit Durand, Xavier Richard et l'ancien pilote automobile français Franck Lagorce.

(Edition des 24H du mans à suivre par ailleurs en intégralité sur Eurosport).