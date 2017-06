TF1 et NORMAAL lancent la production de « Barbapapa ».

TF1 et NORMAAL communiquent lancer la production de « Barbapapa », nouvelle série animée en 2D de 52x11’, imaginée d’après l’univers créé par Annette Tison et Talus Taylor, écrite et mise en image par Alice Taylor et Thomas Taylor.

Dans la lignée des livres jeunesse à succès édités depuis les années 1970 et de la série animée culte créée en 1974, les jeunes téléspectateurs découvriront sur TFOU, module jeunesse de TF1, les aventures extraordinaires et colorées de Barbapapa, Barbamama et de leurs sept enfants, la famille préférée des enfants de 3 à 6 ans.

« Nous sommes ravis d’accueillir prochainement sur TFOU cette nouvelle série animée, dont l’univers correspond complètement au nôtre. La série promet, pour les enfants, de nouvelles et belles histoires positives sur cette famille hors du commun et la défense de valeurs simples comme la gaieté, la créativité, l’écologie et la tolérance qui nous sont proches » explique Yann Labasque, directeur des programmes jeunesse.

« Nous sommes très heureux de pouvoir chanter “voici REvenir les Barbapapaaaaa !“ . Cette nouvelle série signe le grand retour de la plus pop des familles, accompagnatrice d’enfance depuis 1970. Nous sommes tout aussi heureux du soutien du groupe TF1 qui est un partenaire de premier plan de ce monument français de la culture populaire mondiale. C’est le moment idéal pour que les Barbapapa adressent leurs valeurs –comme celle de l’écologie- et leurs grands sourires, aux nouveaux enfants du monde » déclare Alexis Lavillat, producteur et fondateur de NORMAAL animation. « La nouvelle série sera produite dans le plus grand respect de l’œuvre d’origine, en collaboration avec Alice et Thomas Taylor, les enfants du couple de créateurs. »