L'annulation de concerts de la tournée estivale The Voice.

Une tournée trop proche de la fin de saison de The Voice ? Une lassitude des spectateurs ? Les annulations se multiplient...

Sur le site de la salle Galaxie à Amnéville, on peut carrément lire "360° productions, en accord avec TF1 et Talpa, nous informent que la tournée The Voice est annulée. Les personnes en possession de leur billet sont invitées à se rendre dans les points de vente où ces derniers ont été achetés afin de se faire rembourser".

Les prochaines dates qui étaient prévues avec les 8 finalistes LISANDRO CUXI, ANN-SHIRLEY, NICOLA CAVALLARO, MATTHIEU, SHABY, LUCIE, AUDREY et VINCENT VINEL :

27 juin: Amnéville, Le Galaxie

28 juin: Amiens, Zenith

29 juin: Bruxelles, Forest

30 juin : Rouen, Zenith

01 juillet : Caen, Zenith

02 juillet : St Omer, Scénéo

03 juillet: Lille, Zenith

05 juillet: Nancy, Zenith

06 juillet: Strasbourg, Zenith

07 juillet: Dijon, Zenith

08 juillet : Chambéry, Le Phare

09 juillet : Lyon, Amphithéâtre

11 juillet : Clermont, Zenith

12 juillet : Aurillac, Le Prisme

15 juillet: Marseille, Le Dôme

16 juillet : Cannes, Palais des festivals