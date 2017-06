Touche pas à mon poste : l'erreur du trop grand plateau va être corrigée.

Lors d'un entretien accordé à la rédaction du site Pure médias - à l'occasion des résultats des TRV Notes - Cyril Hanouna évoque un nouveau changement pour le plateau de Touche pas à mon poste.

Je vais reprendre les studios du "Grand Journal", avec un plateau beaucoup plus petit, dit-il.

"C'était trop grand, le public était à 15 mètres de moi, il n'entendait même pas mes vannes. On avait plus un plateau de show que de talk. C'est moi qui ai fait cette erreur la saison dernière. Et on va revenir à 8 chroniqueurs ! Cette année, on était parfois 11 autour de la table... c'est trop ! La table était trop grande, il fallait remplir. Il y aura trois pôles/parties. Une partie presse, on ne le traite pas du tout aujourd'hui, avec des chroniqueurs qui vont venir la porter en plateau, et les chroniqueurs qui réagissent. Un deuxième pôle web. Et un troisième radio/télé."