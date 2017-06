Tourisme sexuel aux Philippines : diffusion du documentaire Les enfants du tabou.

Avec plus de 400 000 prostituées, les Philippines sont devenues l’une des destinations phares du tourisme sexuel en Asie du Sud-Est. L’une des raisons repose sur le type même de prostitution qu'on y pratique : ici, il est possible d’embaucher une prostituée sur plusieurs semaines.

Derrière ce triste record, se cachent des vies blessées : celles de milliers d’enfants nés du tourisme sexuel, rejetés par la société à cause de leur physique métissé. On les surnomme ‘les poissons-lait’ quand leur faciès trop blanc et leurs yeux trop ronds trahissent leurs origines occidentales. Certains d’entre eux sont, au contraire, trop noirs, trop blonds ou trop roux pour être acceptés par la population asiatique. Ils arborent tous, malgré eux, le visage de la honte car ils témoignent de l’activité inavouable de leur mère.

Un documentaire programmé le dimanche 25 juin à 22h35 sur France 5 raconte l’itinéraire de ces enfants que l’on stigmatise dans leur propre pays car ils sont différents et qui se battent pour se trouver une place et un nom.

Comment avancer quand on ne sait pas d’où l’on vient ? Comment avoir confiance en soi quand sa propre naissance est le fruit d’une union monnayée et non consentie ?

Un film de Sylvie Aguirre.