Tournage de Crime à Maussane, avec Florence Pernel.

En tournage à Maussane-les-Alpilles, Saint-Rémy de Provence et sa région jusqu'au 5 juillet : Crime à Maussane.

Un téléfilm destiné à France 3.

Avec notamment :

Florence Pernel (Elisabeth Richard)

Vincent Winterhalter (Paul Jansac)

Isabel Otero (Mathilde Alonso-Balarello)

Garance Thenault (Laetitia Vendroux)

Jean-Claude Adelin (Patrick Balarello)

Victor Pontecorvo (Thomas Rometti)

Eric Viellard (Edouard Descalis)

Clémence Ansault (Maelys Autiero)

Gauthier Battoue (Mathias Vendroux)

Ce nouvel opus de "Crime à" nous conduit à Maussane, au coeur de la Provence et de ses oliviers. La vice-procureuse Elisabeth Richard et le commandant de gendarmerie Paul Jansac y enquêtent sur le crime de Caroline Autiero, jeune femme d’une trentaine d’années, mariée à Laurent, cinquantenaire, propriétaire d’un moulin à huile. Chien et chat comme jamais, Elisabeth et Paul vont démêler d’inextricables affaires de familles concurrentes dans le secteur oléicole. Toutes sont prêtes au crime pour s'enrichir ou se venger...

Réalisé par Eric Duret.

Scénario et dialogues : Jean Falculete.