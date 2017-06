Tournage de deux nouveaux épisodes de la collection Les petits meurtres d'Agatha Christie.

Tournage de deux nouveaux épisodes de la série"Les petits meurtres d'Agatha Christie", pour France2, jusqu'au mercredi 26 juillet 2017 à Lille et sa région.

Épisode 19 : Crimes haute couture. Dans la célèbre maison de Haute Couture Paget, les haines sont tenaces et les ciseaux très aiguisés. Le bras droit du couturier est une jeune femme fragile psychologiquement, Patricia. Lorsque celle-ci s’accuse d’être une meurtrière, Laurence n’y croit pas et veut découvrir qui manipule la jeune artiste. Alice Avril se fait engager incognito à l’atelier de couture. Indignée par les conditions de travail des ouvrières, elle déclenche une grève générale à quelques jours du défilé. Marlène elle aussi a décidé de se révolter et de ne plus être le souffre-douleur du Commissaire Laurence. Un avenir radieux s’offre à elle dans le milieu de la mode. Mais elle va vite déchanter. L’épisode où l’amitié des trois héros est mise à rude épreuve.

Épisode 20 : Drame en trois actes. Le mois d’août s’annonce sinistre pour Alice. Ne pouvant se payer des vacances pour cause de découvert à la banque, elle décide de prendre des cours de théâtre. Quelle n’est pas sa stupéfaction de découvrir la tête du professeur de théâtre : un sosie parfait de Laurence ! Malgré ses cheveux longs et ses lunettes, il lui ressemble comme un frère. Lorsqu’un jeune comédien s’écroule pendant le cours, empoisonné, le professeur Herbert est le suspect numéro 1. Depuis le début, sa tête ne revient pas à Laurence, et pour cause ! Et de qui Marlène pouvait-elle tomber follement amoureuse si ce n’est du double de Laurence ? Tandis que Laurence cherche à piéger son fascinant sosie, Marlène, elle, rêve de l’épouser.

Avec Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, Elodie Frenck, Cyril Guei, Dominique Thomas et Eric Beauchamp.

Auteurs Jennifer Have et Zina Modiano (Ép. 19) Sylvie Simon (Ép. 20).

Réalisateur Nicolas Picard-Dreyfuss.