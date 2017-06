Tournage du jeu Ben 10 Challenge pour CARTOON NETWORK.

Turner EMEA annonce le lancement de la production du jeu live Ben 10 Challenge, tiré de sa franchise Ben 10 dont la nouvelle série a été lancée sur la chaîne jeunesse Cartoon Network en octobre dernier.

Le jeu se décomposera en 10 épisodes de 22 minutes.

Chaque épisode verra s’affronter deux équipes de trois personnes, deux enfants et un adulte qui incarneront le trio formé par les personnages principaux de la série : Ben, Gwen et Grandpa Max. Ensemble, ils devront relever une série de défis, tester leur rapidité et leur force, mais aussi leur culture générale sur la série pour venir à bout des obstacles.

Après trois matchs, l’équipe qui aura comptabilisée le plus de points accèdera à l’épreuve finale, un contre la montre exaltant.

Les épreuves du Ben 10 Challenge seront truffées d’effets spéciaux et de réalité augmentée.

La production débutera à Madrid à la fin du mois. Une version est prévue pour la France, l’Allemagne, l’Italie, le Moyen-Orient, la Pologne, l’Espagne, la Turquie et le Royaume-Uni, soit 8 versions au total pilotées par la société de production espagnole La Competencia pour TURNER.

Le jeu sera ensuite diffusé d’ici la fin de l’année 2017.