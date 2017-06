Tournage du jeu Les 5 anneaux d'or avec Olivier Minne.

Les 23, 26, 27, 28, 29 juin et le 1er juillet, tournages, selon emissions-tv.com, de la nouveauté Les 5 anneaux d'or, avec Olivier Minne. Un jeu destiné à France 2.

emissions-tv.com rappelle le principe :

"2 duos s’affrontent d’une manière totalement inédite. Les questions sont en réalité des images projetées sur un écran géant où il faut localiser la bonne réponse à l’aide d’anneaux. Plus la partie avance, plus les gains sont importants mais plus les anneaux deviennent petits, ce qui augmente considérablement la difficulté de trouver la bonne réponse. Les candidats vont donc devoir faire preuve de précision mais également de réflexion et d'un jugement stratégique dans cette féroce bataille d'esprit ! A la clef pour l’une des équipes, une somme pouvant monter jusqu'à 20.000 euros. 5 anneaux perdus, c’est la fin de la partie."

Crédit photo © Gilles Gustine - France 2.