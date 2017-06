Un gain record pour les candidats de The Wall ce soir sur TF1 (Vidéo).

En avril dernier, Corinne et Edmond, candidats du jeu The Wall animé par Christophe Dechavanne, remportaient un gain record : 251.123 euros à partager avec un heureux téléspectateur. Edmond, tout en ignorant évidemment la somme remportée, avait déchiré le contrat qui permettait de repartir avec 24.125 euros.

Ce lundi 12 juin, les deux concurrents du jour, Renaud et Morgane, sont eux aussi repartis avec un gros gain. Un record absolu même : 308.647 euros à partager avec un téléspectateur. Un frère et une soeur qui n'auraient pu repartir "qu'avec" un peu moins de 20.000 euros si la candidate avait accepté le contrat.

A noter que la boule verte est tombée deux fois dans la case 150.000 euros.

Renaud : "On s’était dit : « On y va, on déchire le contrat dans tous les cas ». On préférait repartir avec zéro euro plutôt que de perdre 100.000 euros. Après, au moment du jeu, je ne savais pas ce qui pouvait se passer dans la tête de ma sœur. Elle est moins compétitrice que moi. Elle a les pieds sur terre. Je me disais au fond de moi : « Vu la somme d’argent que l’on a, il ne faudrait pas qu’elle l’ait signé »."