Ultime épisode inédit de Boulevard du palais ce soir sur France 2.

Mon seul regret est que l'on ne nous ait pas laissés tourner un dernier épisode pour dire au revoir aux millions de téléspectateurs qui nous sont restés fidèles pendant 17 ans, déclare Jean-François Balmer dans Télé 7 Jours.

C'est ce mercredi à 21 heures que France 2 propose l'ultime inédit de la série Boulevard du palais : Les fantômes n'ont pas de mémoire. Tourné il y a un sacré bout de temps...

Réalisé par Christian Bonnet. Scénario d'Emmanuelle Michaux. Avec Anne Richard, Jean-François Balmer, Philippe Ambrosini, Olivier Saladin, Anne Cressent, Michel Jonasz, Mathilde Hancisse, Marie-Gaëlle Cals, Nicolas Wanczycki.

Une jeune femme se fait harceler violemment dans la rue. Quelques heures plus tard, une autre femme, plus âgée, est retrouvée morte sur le même lieu, sans papiers d’identité. Qui est-elle ? Curieusement, le commandant Rovère et le légiste Pluvinage semblent la connaître, mais font le choix de ne rien dire à Nadia Lintz. Tandis que la juge hérite d’un piano de son enfance qui fait remonter des souvenirs douloureux, et que la police creuse la piste du harcèlement de rue, Rovère mène une enquête parallèle.

Crédit photo © Christophe Russeil - France 2.