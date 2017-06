Un cycle James Bond cet été sur France 3, période Pierce Brosnan.

Demain ne meurt jamais, Le Monde ne suffit pas, Meurs un autre jour et GoldenEye. Quatre films issus de la légendaire saga James Bond et rediffusés cet été sur France 3, mais pas dans l'ordre chronologique.

Quatre productions où l'agent 007 est incarné par Pierce Brosnan.

Le jeudi 29 juin, pour débuter, place à Demain ne meurt jamais.

Réalisé par Roger Spottiswoode. Avec : Pierce Brosnan, Götz Otto, Jonathan Pryce, Judi Dench, Salmon Charles, Michelle Yeoh, Ricky Jay.

L'agent James Bond a pour mission de localiser l'épave du Devonshire, une frégate de la Royal Navy perdue dans les eaux territoriales chinoises. Il doit retrouver le coupable de l'attentat, un certain Henry Gupta, ancien gauchiste activement recherché par le FBI et, enfin remonter jusqu'au cerveau de l'opération, Elliot Carver, propriétaire du quotidien Tomorrow et patron du plus grand empire médiatique de tous les temps...

Crédit photo © Eighteen Leasing Corporation & Danjaq, LLC.