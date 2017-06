Un dessin du CHAT de Geluck pour soutenir un projet de fiction cinématographique.

Philippe Geluck, le dessinateur et humoriste Belge, s’engage auprès de deux jeunes cinéastes pour soutenir leur projet de fiction cinématographique sur l’incroyable histoire des Docteurs Denis Mukwege (nommé 3 fois au Prix Nobel de la Paix) et Guy-Bernard Cadière qui œuvrent pour la reconstruction des femmes (nourrissons et adultes) violées et mutilées en République Démocratique du Congo, pays dans lequel leur corps est devenu une arme de guerre.

Pour soulever des fonds pour le développement de ce film, Philippe Geluck a offert un dessin du CHAT crée exclusivement à l’occasion de la campagne de crowdfunding mise en ligne sur le site Ulule.

En plus de la planche originale mise en vente (avis aux collectionneurs : 7.500 euros), le dessin a été décliné au format carte postale (10 euros) et en sérigraphie limitée (300 euros, 150 copies) pour être accessible à tous.

Les fonds collectés, permettront non seulement de mettre en lumière le combat du Docteur Mukwege contre cette barbarie qui a déjà touché plus de 500 000 femmes, mais aussi d’aider la fondation Panzi à laquelle une partie de la somme sera reversée.

Fans du CHAT, passionnés de cinéma, humanistes, n’hésitez plus et aidez les vite car la campagne ne dure que quelques jours :