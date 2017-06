Un documentaire retrace sur ARTE l'histoire des transgenres dans la pop culture.

Absolument trans, un documentaire inédit de Claire Duguet et Stéphanie Cabre, diffusé ce vendredi à 22h25 sur ARTE. Un 52 minutes coproduit par ARTE France & Capa Presse.

Fin avril 2015, l’Américain Bruce Jenner, décathlonien médaillé d’or aux Jeux olympiques de 1976, héros national, républicain, sex-symbol et patriarche de la famille Kardashian, fait son coming out trans en prime time devant 17 millions de téléspectateurs. Désormais, appelez-la Caitlyn ! Un cap historique vient d’être franchi : longtemps marginalisés, les transgenres s’affichent dorénavant dans les médias, la mode, la pub…

Pour la première fois, un documentaire retrace leur histoire dans la pop culture.

Les pionnières du cabaret parisien des années 1950, les muses de la Factory d’Andy Warhol, les icônes de la lutte pour les droits des trans, Laverne Cox, les sœurs (ex-frères) Lana et Lilly Wachowski...Claire Duguet et Stéphanie Cabre nous entraînent dans un voyage épique jalonné de déceptions et de victoires inattendues.

Riche en archives, leur film donne la parole à des personnalités aussi bien américaines qu'européennes : Zackary Drucker, Buck Angel, Stéphanie Michelini, Katastrophe, Balian Buschbaum, Bambi, Jen Richards… Ensemble, elles reviennent sur l'histoire de la révolution transgenre, de ses origines à nos jours, où leur visibilité n'a jamais été aussi grande.

Crédit photo Jen Richards © DR.