Via le quotidien Aujourd'hui en France : Stéphane Rotenberg tournera dès ce mois de juin un nouveau jeu d'aventures destiné à M6.

Une course de survie produite pour la chaîne par GTNCO et Studio 89, tournée en Amérique du Sud et et Afrique du Sud.

Il est expliqué que des binômes composés d’un expert en survie et d’un novice (qui pourront changer à chaque étape) devront se repérer dans différents univers sauvages et être les plus rapides.