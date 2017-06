Un numéro inédit de Confessions intimes avec le plus grand champion des 12 coups de midi...

Jeudi 6 juillet à 21 heures sur NT1, lors du magazine Confessions intimes.

En l’espace de six mois, Christian Quesada, 52 ans, est devenu la coqueluche des français et la mascotte des médias en gagnant plus de 809 392 euros aux 12 Coups de midi sur TF1, le plus gros gain de l’émission depuis 2010. Il est le premier Maître du jeu à atteindre les 100 victoires. Allocataire du RSA au moment de sa première participation.

Le parcours de cet homme suscite l’admiration. Il s’est inscrit grâce à sa maman, fan de l’émission. Doté d’une mémoire exceptionnelle, Christian Quesada impressionne par sa culture tout au long des 193 émissions. Une belle revanche pour lui, qui a quitté l’école à 15 ans. Aujourd’hui son quotidien ressemble plus à celui d’une star.

Que s’est-il passé depuis 6 mois pour notre champion des jeux ? Quels sont ses nouveaux projets, il nous ouvre les portes de son intimité et nous montre comment la télévision a changé sa vie…