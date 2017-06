Une nuit consacrée aux Beatles et à John Lennon le 11 août prochain.

Amateurs des Beatles, rendez-vous le samedi 11 août prochain sur la chaîne ARTE, avec cette programmation :

22h25 - QUATRE GARÇONS DANS LE VENT

Film de Richard Lester (UK-1964).

Entre fans hystériques et imprévus cocasses, la joyeuse débandade des quatre Beatles partis enregistrer un show télé à Londres. Gags potaches, dialogues farfelus, courses-poursuites sur des musiques endiablées : toute l’énergie rock’n’roll des Beatles est concentrée dans ce premier essai cinématographique.

"Mi-documentaire filmé façon cinéma direct, mi-comédie à la Monty Python, ce bijou pop déjanté consacra définitivement la Beatlemania, laquelle eut pour effet d’inciter le groupe… à arrêter de se produire en concert. À ne pas manquer aussi la bande-son euphorisante, avec, entre autres, “A Hard Day’s Night” ou “Can’t Buy Me Love”, en tête des hit-parades dès la sortie du film".

23h50 SGT. PEPPER’S MUSICAL REVOLUTION

Document britannique de Francis Hanly (2016).

Une fête des sens, un empyrée musical, une explosion psychédélique : la sortie, il y a tout juste cinquante ans, du Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band des Beatles a bouleversé le monde de la pop music. Une éruption de créativité qui a par la suite stimulé et influencé un nombre incalculable d’artistes.

Ce documentaire propose une immersion dans l’univers fantastique et chamarré du Sergeant Pepper, recensant accessoires, décors, salle de concerts, ashrams indiens ou chapiteaux de cirque : autant de sources d’inspiration, parmi tant d’autres, pour des Fab Four au sommet de leur art.

00h50 JOHN LENNON : LIVE À NEW YORK CITY

Filmé au Madison Square Garden de New York le 30 août 1972, l’unique grand concert américain de John Lennon entre la tournée des Beatles en 1966 et sa mort en 1980. Une performance donnée au bénéfice d’une association pour les enfants déficients. Accompagné de Yoko Ono et de son Plastic Ono Elephant Memory Band, Lennon interprète notamment “Imagine”, “Instant Karma” et “Power to the People”.