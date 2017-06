Une page de France 3 se tourne ce soir : la dernière de Georges Pernoud.

Ce vendredi 30 juin à 21 heures, numéro "collector" du magazine Thalassa.

À l’heure où Georges Pernoud quitte France 3, la chaîne tient à consacrer une émission spéciale à celui qui, à travers ses 1704 numéros de Thalassa depuis le 25 septembre 1975, a mené avec la rédaction des reportages et des enquêtes de grande qualité sur le monde de la mer et ceux qui en vivent.

France 3 tient à saluer le professionnalisme et l’enthousiasme de Georges Pernoud qui depuis plus de 40 ans, a proposé aux téléspectateurs le premier magazine de découverte télévisé en prime time. Thalassa a, en 40 ans, sensibilisé toutes les générations aux questions d'environnement et de sauvegarde de la mer et de son littoral et ainsi crée de nombreuses vocations.

Georges Pernoud a enregistré cette émission dans un décor familier pour tous les téléspectateurs de Thalassa: celui de Saint-Malo.

Crédit photo © Delphine Ghosarossian - France 3.